Песков сообщил об отсутствии планов по контактам Путина и Байдена

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируются, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, может ли по итогам запланированных на ближайшие дни телефонных переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран быть организован контакт Путина и Байдена.

"Пока планов по Путину-Байдену никаких нет", - ответил Песков.

Вопрос журналистов об ожиданиях российской стороны от телефонного разговора Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и основных его темах Песков переадресовал в МИД РФ.