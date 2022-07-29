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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Песков сообщил об отсутствии планов по контактам Путина и Байдена

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Контакты президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не планируются, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, может ли по итогам запланированных на ближайшие дни телефонных переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран быть организован контакт Путина и Байдена.

"Пока планов по Путину-Байдену никаких нет", - ответил Песков.

Вопрос журналистов об ожиданиях российской стороны от телефонного разговора Сергея Лаврова и Энтони Блинкена и основных его темах Песков переадресовал в МИД РФ.

Дмитрий Песков Владимир Путин Джо Байден
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