В Минске начался суд над обвиняемыми в заговоре о захвате власти

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Минский областной суд начал рассматривать уголовное дело о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии, сообщает "БелТА". Слушания начались в закрытом режиме, затем их сделали открытыми.

По делу судят пять человек.

Юрию Зенковичу вменяют ч.1 ст.357 УК (заговор, совершенный с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч.1 ст.361-1 (создание экстремистского формирования и руководство таким формированием), ч.3 ст.361 (публичные призывы к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, распространение материалов, содержащих такие призывы, совершенных с использованием глобальной компьютерной сети Интернет), ч.3 ст.130 (возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности, совершенные группой лиц).

Александр Федута и Григорий Костусев обвиняются в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем (ч.1 ст.357 УК).

Ольга Голубович и Денис Кравчук обвиняются в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий, учреждений или организаций, при отсутствии признаков более тяжкого преступления (ч.1 ст.342 УК).

Дело вело следствие КГБ Белоруссии. Генпрокуратура страны сочла проведенное расследование полным, всесторонним и объективным.

Обвиняемым может грозить до 12 лет лишения свободы.

Адвокат Зенкович, который в 2020 году претендовал на участие в президентских выборах, был задержан в Москве в середине апреля 2021 года, и выдан Минску.

17 апреля ФСБ России сообщила, что помогла предотвратить госпереворот в Белоруссии, намечавшийся на 9 мая, который планировали Зенкович и Федута. По сведениям спецслужбы переворот готовился "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов", а также с физическим устранением президента Александра Лукашенко.

В тот же день Лукашенко заявил, что на него и его сыновей готовилось покушение. По утверждению белорусского президента, его убийство одобрило высшее политическое руководство США.

Белорусская оппозиция расценила заявления о предотвращении переворота как провокацию спецслужб.

В Москве сетовали, что Запад должным образом не отреагировал на раскрытый заговор.