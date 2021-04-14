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В Москве задержали белорусского адвоката Зенковича

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - В Москве задержали и переправили в Минск белорусского адвоката Юрия Зенковича, который в 2020 году претендовал на участие в президентских выборах. Об этом жена адвоката Елена Денисовец сообщила "Радио Свобода" (признано в России СМИ-иноагентом).

По ее словам, Зенковича задержали 11 апреля в московской гостинице Nordic Rooms Hotel. Со слов менеджера отеля она узнала, что задержание провели люди в штатском, они заявили, что адвокат подозревается в терроризме.

Зенкович сейчас находится в СИЗО КГБ, сообщила Денисовец. 13 апреля с ней связался адвокат по назначению, который просил оплатить его услуги.

В Москве Зенкович оказался, совершая деловую поездку по Европе.

Зенкович был активистом старейшей белорусской оппозиционной партии "БНФ". В середине 2000-х годов он уехал в США. У него есть американское и белорусское гражданство. После отъезда он продолжал активно участвовать в политической жизни Белоруссии и пытался выдвигать свою кандидатуру на пост президента на выборах 2020 года.

За участие в акции протеста 9 августа он получил десять суток ареста, в заключении объявлял голодовку.

13 апреля КГБ Белоруссии объявил о задержании лидера БНФ Григория Костусева и политолога, бывшего пресс-секретаря президента Белоруссии Александра Федуты. Их задержали, как сообщили в КГБ, по "непосредственно возникшему подозрению в совершении преступления". Федуту также задержали в Москве.

Федута - литературовед и политолог. В 1994 году он был членом предвыборного штаба Александра Лукашенко. После победы последнего возглавил управление общественно-политической информации администрации президента Белоруссии. В 2010 году работал в предвыборном штабе кандидата в президенты Владимира Некляева. Был арестован, получил условный срок.

Белоруссия КГБ Минск Москва БНФ Юрий Зенкович

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