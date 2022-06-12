Москалькова призвала к диалогу с Киевом по возвращению моряков с задержанных судов РФ

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым начать диалог с украинской стороной по вопросу обоюдного возвращения на родину гражданских лиц.

В беседе с журналистами в воскресенье она привела в пример ситуацию с 77 моряками с восьми приписанных к портам РФ гражданских судов, задержанных на Украине.

По ее словам, данная ситуация усугубилась из-за того, что российские суда выставлены на торги. "77 моряков, и их ситуация сегодня усугубилась тем, что российские корабли выставлены на торги. Если они будут проданы, то экипажи окажутся на берегу. У них нет мест проживания, у них нет правового статуса, на сегодняшний день нет возможности вернуться", - сказала омбудсмен.

Она отметила, что необходимо вести диалог о возвращении гражданских пленных. "Важно вести диалог с украинской стороной и достигнуть компромисса", - подчеркнула Москалькова.

Ранее омбудсмен сообщала, что российские суда задержаны в порту Измаила.