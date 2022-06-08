Москалькова сообщила, что Киев намерен продать задержанные в порту Измаила суда РФ

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Задержанные Украиной гражданские суда с российскими моряками на борту выставлены на торги, в случае продажи экипажи должны будут их покинуть, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Она выступила в среду в Совете Федерации с докладом об итогах своей работы за 2021 год.

Ранее Москалькова сообщала, что в настоящий момент на Украине удерживаются 77 российских моряков с восьми гражданских судов, приписанных к российским портам. По словам омбудсмена, они задержаны в порту Измаила.

"Позавчера я разговаривала сама по телефону с капитаном судна "Челси" (...) Этот корабль, как и другие российские корабли, сегодня выставлен на торги. И как только они будут проданы другому собственнику, этим людям нужно будет покинуть этот корабль", - сказала Москалькова в Совете Федерации.

По ее словам, после задержания пограничники не позволяли экипажу "Челси" покинуть судно, продукты морякам передаются через посредников, вызвать скорую помощь им проблематично.