Латвия приостановит соглашение об упрощенных поездках из приграничных регионов РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Кабинет министров Латвии принял решение приостановить c 1 августа действие соглашения об упрощении поездок между жителями приграничных регионов республики и РФ, передает агентство BNS в четверг.

Соглашение между странами было заключено в 2010 году с целью упрощения взаимных поездок жителей приграничных территорий Латвии и России, говорится в сообщении агентства со ссылкой на МИД республики.

В ответ на специальную военную операцию РФ на территории Украины Латвия приостановила выдачу виз, в том числе приграничных, гражданам России во всех латвийских дипломатических и консульских представительствах за рубежом. МИД республики также призвал жителей Латвии воздержаться от поездок в Россию.

Кроме того, как отмечается в сообщении, выдача приграничных разрешений больше невозможна в связи с решением России закрыть латвийское консульство в Пскове, так как это было единственное консульское представительство Латвии за границей, где такие разрешения выдавали гражданам РФ.

Ранее комиссия сейма (парламента) по иностранным делам призвала правительство страны приостановить действие соглашения с Россией.