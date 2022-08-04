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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В "Грузинской мечте" отвергли призыв ввести визы для россиян

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Лидер правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе раскритиковал призывы оппозиционной партии "Лело" ввести визовый режим для граждан России.

"Требование о восстановлении визового режима с Россией является постыдным и не вписывается ни в какие рамки. В Грузии не место ксенофобии. Прежние грузинские власти сразу же после августовской войны в 2008 году отменили визовой режим для российских граждан, а сегодня те же люди требуют восстановить визовой режим. Это откровенное проявление ксенофобии, мы этого не допустим", - сказал Кобахидзе журналистам.

"Поток российских граждан в нашу страну существенно увеличился, а это представляет угрозу национальной безопасности Грузии, - заявила ранее в этот день на брифинге одна из лидеров "Лело, депутат парламента Саломе Самадашвили. - Мы считаем, что визовый режим с Россией должен быть восстановлен, пусть временно, но это необходимо, чтобы мы знали, кто приезжает к нам, с какой целью, на какое время и когда намерен покинуть нашу страну".

По ее словам, многие из прибывших в последние месяцы россиян, а их почти 250 тысяч, открывают в Грузии свой бизнес, скупают земли и недвижимость.Сейчас россияне имеют право въезжать в Грузию без виз на один год.

Грузия Грузинская мечта Лело Ираклий Кобахидзе Саломе Самадашвили
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