В МИД РФ опровергли сообщения о бойкотах на встрече министров G20

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла сообщения западных СМИ о взаимных бойкотах, имевших место на заседании министров иностранных дел G20 в Индонезии.

Она сказала, что западные журналисты "бегали по залу и пытались понять, кто присутствует в зале заседания, кто вышел, кто сколько времени провел вне заседания".

"Хоть как-то натянуть пытались тему бойкота, хотя никакого бойкота ни с какой стороны не было. С нашей стороны не было, потому что это не наши методы, со стороны Запада бойкот провалился, а со стороны организаторов было сделано все, чтобы это заседание прошло на высочайшем уровне и действительно отвечало всему тому, что предназначалось для обсуждения", - сказала представитель МИД РФ.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что глава МИД РФ Сергей Лавров пропустил выступление своей коллеги из Германии Анналены Бербок и не стал дожидаться выступления представителя Украины на заседании G20. Кроме того, некоторые СМИ сообщили, что российский министр покинул Индонезию досрочно, из-за чего не примет участие в официальном обеде и в вечерней сессии мероприятия.

По словам Захаровой, вместо решения вопросов, связанных с продовольствием, экономикой, финансами, страны "семерки" "пытались превратить (встречу - ИФ) в очередное подобие междусобойчика и скандала".

"Да, у них это не получилось. Сначала они придумали какую-то историю про то, что не хотят фотографироваться. После того, как они видимо осознали, что находятся в абсолютном меньшинстве, потому если из 20 стран отнять 13, - а 13 стран не собирались устраивать никаких бойкотов, а собирались конструктивно работать, - после этого они перешли к другой тактике. Когда на практике бойкот просто провалился и обернулся бойкотом самой "семерки", тогда они натравили западные СМИ, чтобы те все-таки тему бойкота отработали", - сказала она.