В КНР назвали США угрозой для мира

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - США как ядерная сверхдержава являются угрозой для международного мира и безопасности, заявил на Обзорной конференции ДНЯО заведующий отделом департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Дин Тунбин.

"Как ядерная сверхдержава США обладают огромными ядерными арсеналами, которые по-прежнему являются угрозой для международного мира и безопасности", - сказал Тунбин.

Дипломат отметил, что Вашингтон тратит триллионы долларов для разработки новых систем ядерного оружия, а также разных средств доставки, которые ниже пороговых значений.

Кроме того, добавил он, США разработали передовые ракетные системы и в Азии, и в Европе.

"Существуют наземные системы перехвата, которые подрывают стратегическую стабильность и безопасность по всему миру", - подчеркнул Тунбин.

Помимо прочего, отметил он, США так и не ратифицировали ни одного договора о зонах, свободных от ядерного оружия, ни в Африке, ни в Центральной Азии, ни в других регионах.

"США использует так называемое ядерное сдерживание за пределами своей территории и закрывает своим ядерным потенциалом неядерные государства. Это имеет потенциал конфронтации", - считает китайский дипломат.

В свою очередь, Тунбин заявил, что Китай как ответственное государство преисполнено решимости "поступательно и серьезно сокращать свой ядерный потенциал под контролем".

"И США должны это сделать. Только таким образом вы восстановите доверие международного сообщества", - сказал дипломат.

Он также призвал США сменить курс в отношении Китая, прежде чем вести речь о создании системы урегулирования кризисов в сфере контроля над вооружениями.

Тунбин напомнил, что США сами характеризовали отношения с Китаем как соперничество, применяли меры, чтобы затруднить развитие Китая и чтобы ставить под угрозу территориальную целостность государства.

"США стремятся установить так называемую систему кризисного контроля посредством диалога с Китаем в контексте механизмов контроля над вооружениями. Такая практика - все равно, что ставить телегу впереди лошади. И это логически непостижимо", - отметил дипломат.

"Диалог по контролю над вооружениями не проходит в вакууме, и невозможно его добиться без того, чтобы рассматривать весь комплекс отношений между двумя государствами. США должны поменять курс в отношении Китая, должны следовать политике взаимоуважения и принципа сотрудничества, который принес бы плоды всем нам. Они должны создать благоприятную атмосферу для подобного рода переговоров", - заключил Тунбин.