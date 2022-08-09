Президенты России и Израиля договорились продолжить обсуждение судьбы "Сохнута" в РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог обсудили по телефону проблемы вокруг работы в России еврейского агентства "Сохнут", к которому возникли претензии у российского Минюста. Об этом разговоре сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства "Сохнут". Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран", - говорится в пресс-релизе.

Президенты также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере "с учетом богатого исторического наследия российско-израильских отношений". Был упомянут решающий вклад Красной Армии в победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также позитивная роль евреев в общественной и культурной жизни России, отметила пресс-служба Кремля.

"Подтвержден настрой на развитие многопланового российско-израильского взаимодействия", - добавили в Кремле и отметили, что разговор произошел по инициативе израильской стороны.

Чуть раньше об этой беседе упомянул на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В июле стало известно, что московское управление Минюста направило в Басманный суд иск о ликвидации российского представительства "Сохнута" за нарушения российского законодательства. Суд должен был начать рассматривать это заявление 28 июля. Источники Jerusalem Post уточняли, что агентству вменяют незаконный сбор персональных данных. "Интерфаксу" в суде сказали, что претензии Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

Израиль в связи с этим собирался направить в Москву делегацию на переговоры. Ситуация обсуждалась 24 июля на совещании у премьер-министра Яира Лапида. По данным израильских журналистов, Лапид поручил МИД страны подготовить серию "политических мер" в отношении России в случае ликвидации российского представительства "Сохнута". Другие СМИ отмечали, что в правительстве Израиля все же надеются решить проблему путем переговоров.

В Кремле предлагали не политизировать ситуацию вокруг агентства "Сохнут" и не проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений. Песков также подтверждал, что к агентству есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства, но не уточнял какие.

Еврейское агентство "Сохнут", которое занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации, было создано в 1929 году. Его представительства работают в России с 1989 года.