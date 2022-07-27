Делегация Израиля в среду прибудет в Москву из-за ситуации с "Сохнут"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Израильская делегация отправится в среду вечером в Москву для встречи с российскими официальными лицами в связи с ситуацией вокруг российского отделения "Еврейского агентства для Израиля" ("Сохнут"), сообщает газета Haaretz.

"Премьер-министр Яир Лапид в среду вечером отправляет израильскую делегация в Москву с целью проведения встреч с российскими официальными лицами на фоне охлаждения отношений между двумя странами из-за предупреждений российских властей о возможном прекращении работы еврейского агентства", - информирует издание.

По данным Haaretz, межведомственная делегация была готова отправиться в РФ еще в минувшее воскресенье, но отложила поездку, поскольку не получила согласия на нее из Москвы.

Ранее Лапид заявил, что израильская сторона готова к диалогу с Москвой по ситуации вокруг российского отделения "Сохнут". "Если существуют юридические вопросы, связанные с деятельностью агентства в России, Израиль, как всегда, готов к диалогу", - сказал израильский премьер.

Несколько дней назад он отмечал, что закрытие в России еврейского агентства "Сохнут" может серьезно сказаться на российско-израильских отношениях и что необходимо сделать все возможное для решения этой проблемы путем диалога.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы в четверг 28 июля рассмотрит обращение московского управления Министерства юстиции РФ о ликвидации представительства в РФ "Сохнут", которое занимается вопросами репатриации в Израиль. Отвечая на вопрос "Интерфакса", в суде пояснили, что претензии Минюста связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности.

В Кремле призвали не политизировать ситуацию вокруг агентства "Сохнут" и не проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений.

"Действительно, к этой ситуации нужно относиться очень аккуратно, действительно есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к "Сохнут", и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он вновь подчеркнул, что к ситуации нужно подходить аккуратно. "Но в то же время нужно отдавать себе отчет, что все организации должны абсолютно соблюдать российское законодательство, это общее требование ко всем", - сказал Песков.

Согласно открытым данным, международная организация "Еврейское агентство для Израиля "Сохнут", которое занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации, было образовано в 1929 году. Представительства "Сохнута" действуют в РФ с 1989 года.