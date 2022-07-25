В Израиле надеются решить проблему работы "Сохнута" в России путем диалога

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - В руководстве Израиля больше настроены на диалог, а не ответные мере в поиске решения ситуации с российским представительством "Еврейского агентства для Израиля" ("Сохнут"), пишет "Едиот ахронот" со ссылкой на высокопоставленные источники.

По их мнению, в урегулирование этого кризиса должен вмешаться президент Израиля Ицхак Герцог.

Иск российского Минюста с требованием ликвидировать представительство "Сохнута" в России обсуждали на совещании у премьер-министра Яира Лапида 24 июля, говорят собеседники издания. Жесткую позицию по этому вопросу заняли министры Авигдор Либерман и Зеев Элькин, которые выехали из бывшего СССР. В частности, Элькин предложил принять меры в отношении Российского культурного центра в Тель-Авиве.

Также министры обсудили судьбу Александровского подворья в Иерусалиме, которое передать России обещал прежний премьер-министр Биньямин Нетаньяху и передача которого была приостановлена в апреле 2022 года.

Ранее в понедельник израильское издание "Исраэль хайом" сообщило, что Лапид поручил МИД страны подготовить серию "политических мер" в отношении России в случае ликвидации российского представительства "Сохнута". Лапид, который является также главой внешнеполитического ведомства, намерен принять решение по возможным мерам в ближайшие дни.

Бывший посол Израиля в Москве Цви Маген сказал "Исраэль хайом", что израильские власти располагают рядом опций по оказанию давления на российскую сторону, включая присоединение к западным санкциям.

Басманный суд Москвы 28 июля начнет рассматривать иск столичного управления Минюста о ликвидации и исключении из ЕГРЮЛ "Сохнута" за нарушение российских законов.

Лапид 24 июля заявил, что закрытие в России еврейского агентства может серьезно сказаться на российско-израильских отношениях, и что необходимо сделать все возможное для решения данной проблемы путем диалога. В канцелярии премьера сообщили, что важность двусторонних отношений и проживание в России большой еврейской диаспоры обсуждаются "во время всех дипломатических контактов на высоком уровне с Москвой"

Лапид поручил межведомственной делегации "быть готовой отправиться на переговоры в Москву, как только Россия даст на это согласие" и использовать все возможности для диалога. По данным "Исраэль хайом", межведомственная делегация была готова отправиться в Россию еще в минувшую субботу, но отложила поездку, поскольку не получила согласия Москвы на нее.

"Сохнут" занимается обеспечением связей между евреями всего мира, а также вопросами репатриации. Агентство было создано в 1929 году. В России оно работает с 1989 года.