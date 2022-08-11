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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:21

Нетаньяху попросил суд отменить обвинительное заключение по делу о взяточничестве

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подал в окружной суд Иерусалима ходатайство об отмене обвинительного заключения по "Делу 4000", в рамках которого его обвиняют в мошенничестве и взяточничестве, сообщает Times of Israel.

Адвокаты политика указали в ходатайстве, что многочисленные аспекты расследования были проведены ненадлежащим образом.

Нетаньяху возглавлял правительство Израиля с 1996 по 1999 год и с 2009 по 2021 год, а сейчас является лидером оппозиции. Пока он еще был премьером, в его отношении возбудили несколько уголовных дел.

Самое серьезное из них известно, как "Дело 4000", в котором премьер-министра обвинили во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Обвинение утверждает, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе.

10 августа с таким же ходатайством в суд обратилась семья Еловича, членам которой также предъявлены обвинения в рамках "Дела 4000".

Сам Нетаньяху неоднократно заявлял, что все обвинения, выдвинутые против него, политически мотивированные.

В Израиле 1 ноября 2022 года пройдут очередные парламентские выборы, они станут пятыми за последние три года. До этого времени должность и.о. премьер-министра будет занимать Яир Лапид.

Израиль Биньямин Нетаньяху Иерусалим Шауль Елович Безек
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