Израильскому премьеру предъявят обвинения по трем уголовным делам

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - В генпрокуратуре Израиля приняли решение предъявить премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху обвинения в рамках трех уголовных дел, фигурантом которых он являлся, сообщает в четверг интернет-издание Times of Israel со ссылкой на заявление министерства юстиции страны.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельблит в ходе выступления в министерстве юстиции в Иерусалиме в 19:30 по местному времени (20:30 по московскому) подтвердит, что Нетаньяху предъявят обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверия и в мошенничестве.

Как пишет газета The Jerusalem Post, Мандельблит попросит Кнессет лишить Нетаньяху иммунитета, и этот процесс может занять до 30 дней. Издание отмечает, что, как правило, у депутатов отзывают иммунитет быстрее, однако израильский премьер может попытаться растянуть этот процесс.

Израильские СМИ отмечают, что Мандельблит и его команда работали в ускоренном режиме, чтобы успеть огласить решение по коррупционным расследованиям до того, как в Израиле могли бы объявить о проведении третьих по счету в этом году выборах.

Если Нетаньяху предъявят обвинения во взяточничестве, то он не сможет продолжать исполнять обязанности премьера. Однако уголовное производство не помешает ему в дальнейшем принимать участие в выборах и попробовать переизбраться на пост.

В рамках так называемого дела 4000 Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о нем в положительном ключе. Это дело считается самым серьезным из трех.

В рамках "дела 1000" израильского премьера подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, так как занимает высокий пост.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере материалы в позитивном ключе.

В октябре в Иерусалиме прошло несколько слушаний по этим делам, в ходе которых защита Нетаньяху попыталась доказать непричастность политика к вменяемым ему преступлениям.