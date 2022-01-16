Нетаньяху может пойти на сделку и признать вину по делу о коррупции

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ведет переговоры с прокуратурой страны. Об этом сообщает Assosiated Press со ссылкой на источники.

По их данным, сделка будет подразумевать признание политиком своей вины по делу о коррупции. В обмен с него будут сняты ряд обвинений и будет смягчено наказание (тюремное заключение могут заменить общественными работами). Однако Нетаньяху не сможет в ближайшие несколько лет заниматься политической деятельностью. Именно это требование может стать камнем преткновения в переговорах.

Подписание соглашения между сторонами может состояться в течение недели, добавил источник AP.

Биньямин Нетаньяху находится под следствием сразу по трем делам. Он обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Нетаньяху не раз заявлял, что выдвинутые против него обвинения являются политически мотивированными. Ранее у него, как у премьер-министра страны, была политическая неприкосновенность. Однако проигрыш на последних выборах позволил прокурорам дать этим делам ход.

Уголовные дела Нетаньяху

Обвинения бывшему премьеру Израиля были выдвинуты в рамках трех дел. По "делу 1000" и "делу 2000" Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а по "делу 4000" - в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.

В рамках "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о премьере в положительном ключе. Это дело считается самым серьезным из трех.

В рамках "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.