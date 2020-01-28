Премьеру Израиля официально предъявили обвинения по трем уголовным делам

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во вторник официально предъявили обвинения по трем уголовным делам, передает телеканал CNN.

Израильский политик обвиняется во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит передал обвинительное заключение по делам Нетаньяху в Окружной суд Иерусалима.

Таким образом, политик стал первым в истории Израиля действующим премьер-министром, который предстанет перед судом, отмечает CNN. Дата первого судебного заседания еще не назначена, но процесс по этим делам может затянуться на годы, говорится в сообщении телеканала.

Обвинительное заключение может повлиять на выборы в Израиле, запланированные на 2 марта, а также на ход переговоров по формированию нового правительства, отмечает газета The Jerusalem Post.

О передаче в суд обвинений в отношении Нетаньяху стало известно спустя несколько часов после того, как премьер Израиля объявил о решении отозвать из кнессета свой запрос о предоставлении ему парламентской неприкосновенности. Мандельблит, согласно процедуре, не мог направить свои заключения в суд до тех пор, пока не разрешится вопрос с парламентской неприкосновенностью Нетаньяху, отмечают израильские СМИ.

Мандельблит выдвинул против Нетаньяху обвинения во взяточничестве, злоупотреблении доверием и мошенничестве еще в ноябре 2019 года. Нетаньяху затем заявил, что выдвинутые против него обвинения в коррупции являются политически мотивированными и направлены на его отстранение от должности.

Уголовные дела Нетаньяху

Обвинения премьеру Израиля были выдвинуты в рамках трех дел. По "делу 1000" и "делу 2000" Нетаньяху предъявили обвинения в мошенничестве и злоупотреблении доверием, а по "делу 4000" - в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием.

В рамках "дела 4000" Нетаньяху подозревают в том, что он предоставлял поблажки держателю контрольного пакета акций телекоммуникационной компании "Безек" Шаулю Еловичу в обмен на освещение на сайте "Безека" информации о премьере в положительном ключе. Это дело считается самым серьезным из трех.

В рамках "дела 1000" Нетаньяху подозревают в том, что он принимал подарки от бизнесменов в обмен на некоторые услуги, которые он способен оказать, будучи премьер-министром.

В "деле 2000" Нетаньяху подозревают в сговоре с владельцем газеты "Едиот ахронот" Арноном Мозесом. Следствие полагает, что в обмен на его обещание навредить конкурирующему изданию газета печатала о премьере положительно окрашенные материалы.