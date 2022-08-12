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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:42

Посольство РФ в США призвало разморозить международные резервы афганского Центробанка

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Российское посольство в Вашингтоне поддержало опубликованное "Центром исследования экономики и политики" письмо более 70 экономистов из США и других стран с призывом к американским властям разморозить все международные резервы Центрального банка Афганистана.

"Полностью поддерживаем данное обращение. Считаем неприемлемой ситуацию, при которой американские власти незаконно удерживают финансовые ресурсы, принадлежащие афганскому народу. Полагаем при этом циничным их торг с Кабулом относительно условий выделения ему половины суммы", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства в пятницу.

В посольстве отметили, что в Афганистане в настоящее время развернулся "беспрецедентный социально-экономический кризис", добавив, что действия Соединенных Штатов "усугубляют страдания невинных афганцев и провоцируют крупнейшую гуманитарную катастрофу в азиатской стране".

США Россия Афганистан
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