"Роснефть" спрогнозировала подорожание топлива в ФРГ при замещении нефти на НПЗ в Шведте

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - "Роснефть" предупреждает о недозагрузке НПЗ РСК в немецком городе Шведт и росте цен на топливо в Германии в случае замещения российской нефти для переработки на заводе. При этом акционеры предприятия по-прежнему ищут варианты по использованию отличных от Urals сортов нефти, рассматривают диверсификацию, смешение. Об этом говорится в сообщении российской НК, которая является крупнейшим акционером НПЗ в Шведте.

"В связи с ситуацией, сложившейся вокруг поставок нефти в Европу, акционеры НПЗ РСК рассматривают различные варианты по использованию при переработке топлива отличных от Urals сортов нефти. Для этого прорабатываются возможности по диверсификации маршрутов поставок сырья на завод и смешению различных сортов нефти. В рамках данного процесса в порт Росток из США прибыла пробная партия нефти, предназначенная для НПЗ РСК", - говорится в сообщении.

При этом стоимость американского сырья на треть выше цены российской нефти, установленной в долгосрочных контрактах. Транспортировка танкерами обходится значительно дороже трубопроводных поставок. Дополнительные затраты от замещения объемов Urals поставленным "альтернативным" сырьем оцениваются в сумму до $20 млн, подчеркивает "Роснефть".

"Важно также отметить, что, в отличие от нефтепровода "Дружба", по которому на завод поступает российская нефть, трубопровод из порта Росток позволяет загрузить РСК лишь наполовину. При этом неполная загрузка завода не сокращает затрат на его эксплуатацию, что приводит к резкому снижению маржинальности производства. По нашим оценкам, убыток от работы PCK в таком режиме составит порядка 300 млн евро в год, что приведет к существенному снижению налоговых поступлений в бюджет Германии. Данные затраты потребуют дополнительной компенсации: в отсутствии возможности роста объемов производства акционеры завода будут вынуждены пересмотреть ценообразование на нефтепродукты", - подчеркивает "Роснефть".

РСК с этапа проектирования исторически был связан с нефтепроводом "Дружба" и российскими месторождениями нефти. "Заместить эти объемы практически невозможно как физически, так и технологически. НПЗ в Шведте обеспечивает более 90% спроса на бензин, парафин, дизельное и печное топливо региона Берлин-Бранденбург. Замещение даже части российских поставок приведет к недозагрузке завода и резкому росту стоимости нефтепродуктов, дефицит которых уже сегодня является серьезной угрозой для немецкого потребительского рынка", - считает "Роснефть".

PCK Raffinerie GmbH находится в городе Шведт, земля Бранденбург. Расположение завода позволяет поставлять нефть марки Urals по трубопроводу "Дружба". Мощность предприятия составляет 11,6 млн тонн нефтепродуктов в год. Кроме "Роснефти" долями в НПЗ также владеют Shell и Eni.