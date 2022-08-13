Задержанным в Эстонии сотрудникам "Известий" аннулировали визы и запретили въезд в ЕС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Сотрудникам "Известий", которых сняли с поезда, следующего из Нарвы в Таллин, и задержали в Эстонии, аннулировали визы и запретили въезд в ЕС на три года, сообщается в телеграм-канале издания в субботу.

При этом на сайте газеты отмечается, что задержанных отпустили из полицейского участка эстонского Йыхви.

О задержании Ксении Солдатовой и Дмитрия Тимофеева во время их поездки из Нарвы в Таллин на поезде стало известно накануне, 12 августа. Сотрудники "Известий" находились в Эстонии в качестве туристов.

Издание отмечало, что у журналистов забрали мобильные телефоны, в связи с чем связь с ними была потеряна.

Информации о характере обвинений Солдатовой и Тимофеева не поступало.

В ответ на запрос "Известий" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство в Таллине держит данную ситуацию на контроле. В рамках содействия журналистам предпринимаются все необходимые меры, к месту их нахождения был направлен консульский сотрудник.