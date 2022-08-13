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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:57

США выделили Афганистану $150 млн через структуры ООН

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты предоставили Афганистану $150 млн через три структуры ООН, сообщил в субботу вечером специальный представитель США Томас Уэст.

"Мы (...) настойчиво работаем над преодолением экономического кризиса в Афганистане. (...) 150 миллионов долларов помогут решить проблему отсутствия продовольственной безопасности, удержать афганских детей в школе и расширить права и возможности женщин и девочек", - сообщил Уэст в соцсети.

По его словам, США выделили Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций $80 млн, детскому фонду ООН - ЮНИСЕФ $40 млн, $30 млн - структуре "ООН-женщины".

США Афганистан
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