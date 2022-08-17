Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

Зафрахтованное программой ООН судно с пшеницей покинуло украинский порт Южный

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН судно с 23 тыс. тонн пшеницы покинуло во вторник украинский порт Южный и направляется в Джибути, сообщает ООН.

"Сухогруз Brave Commander ВПП с 23 тыс. тонн зерна направляется к берегам Африканского Рога, где из-за засухи и высоких цен на продовольствие людям грозит полномасштабный голод. В частности, продовольственную помощь получат жители Эфиопии", - говорится в сообщении.

По данным сайта marinetraffic.com, судно Brave Commander находится сейчас в Черном море.

ООН сообщает, что с 1 по 15 августа Совместный координационный центр (СКЦ) одобрил 36 рейсов с Украины и в обратном направлении, было вывезено 563 317 тонн зерна и другого продовольствия в Турцию, Иран, Корею, Китай и другие страны.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.

Brave Commander Южный
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВС РФ обвинили Израиль в нарушении линии разграничения на Голанских высотах

Потушен пожар, возникший в результате взрывов в торговом центре в Ереване

На заправках в Абхазии начались перебои с топливом

Первая леди США заразилась COVID-19

Первая леди США заразилась COVID-19

В Ереване спустя двое суток локализовали пожар, возникший после взрывов в ТЦ

Латвия ограничит продление видов на жительство и выдачу ПМЖ россиянам

Латвия ограничит продление видов на жительство и выдачу ПМЖ россиянам

Часть лесных пожаров во Франции оказалась делом рук пироманов

Часть лесных пожаров во Франции оказалась делом рук пироманов

Финляндия с сентября сократит количество выдаваемых россиянам турвиз в 10 раз

Шесть человек еще числятся пропавшими без вести после взрыва в ереванском ТЦ

Шесть человек еще числятся пропавшими без вести после взрыва в ереванском ТЦ

Информация о пропаже гражданки РФ в результате взрыва в ереванском ТЦ не подтвердилась

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });