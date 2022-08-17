Зафрахтованное программой ООН судно с пшеницей покинуло украинский порт Южный

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Зафрахтованное Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН судно с 23 тыс. тонн пшеницы покинуло во вторник украинский порт Южный и направляется в Джибути, сообщает ООН.

"Сухогруз Brave Commander ВПП с 23 тыс. тонн зерна направляется к берегам Африканского Рога, где из-за засухи и высоких цен на продовольствие людям грозит полномасштабный голод. В частности, продовольственную помощь получат жители Эфиопии", - говорится в сообщении.

По данным сайта marinetraffic.com, судно Brave Commander находится сейчас в Черном море.

ООН сообщает, что с 1 по 15 августа Совместный координационный центр (СКЦ) одобрил 36 рейсов с Украины и в обратном направлении, было вывезено 563 317 тонн зерна и другого продовольствия в Турцию, Иран, Корею, Китай и другие страны.

В Стамбуле 22 июля при участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного.