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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:33

ВС РФ обвинили Израиль в нарушении линии разграничения на Голанских высотах

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Израиля целенаправленно нарушили линию разграничения "Альфа", пересекать которую они не имеют права в соответствии со взятыми обязательствами по выполнению резолюции СБ ООН, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"На фоне регулярных ударов ВВС Израиля по территории Сирийской Арабской Республики также обращают на себя внимание нарушения израильской стороной линии разграничения на Голанских высотах", - сказал на брифинге во вторник замруководителя ЦПВС генерал-майор Олег Егоров.

"По информации сирийской стороны, в 13.00 15 августа танк Армии обороны Израиля выехал со стороны горы Телль-Эль-Фарас в направлении н.п. Эс-Сабах, далее в направлении н.п. Айн-Айсах, где произвел остановку на 10 минут, демонстративно направив ствол в сторону позиций Сирийской Арабской Армии за линией разграничения "Браво". После чего убыл в обратном направлении", - добавил он.

Егоров заявил, что "тем самым ВС Израиля целенаправленно осуществили нарушение линии разграничения "Альфа", пересекать которую они не имеют права в соответствии со взятыми на себя Израилем обязательствами по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН № 350 от 31 мая 1974 г. по разъединению сторон сирийско-израильского конфликта".

Израиль Сирия
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