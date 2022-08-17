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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:59

Минобороны РФ сообщило об уничтожении большого числа украинских военных под Херсоном

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ заявили об уничтожении большого числа украинских военных, вооружения и техники в результате удара по железнодорожной станции Калининдорф в Херсонской области.

"Уничтожено большое число военнослужащих резерва ВСУ, вооружения и военной техники, прибывших для разгрузки на железнодорожную станцию Калининдорф Херсонской области", - заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду.

По его словам, за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией РФ поражены девять пунктов управления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, 56-й мотопехотной бригады в районе Яснобродовка (ДНР) и 28-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Николаева.

"Кроме того, уничтожены девять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Краматорск, Николаевка, Красное Донецкой народной республики (ДНР), Малиновка Харьковской области, Гуляй Поле, Самойловка Запорожской области и Березнеговатое Николаевской области, а также три склада топлива в районах Харькова, Богодухова и Чугуева Харьковской области", - сказал Конашенков.

Также он заявил, что за сутки сбито четыре украинских беспилотника в районах населенных пунктов Коробочкино Харьковской области, Первомайское, Ясиноватая (ДНР) и города Херсон.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1747 беспилотных летательных аппаратов, 365 зенитных ракетных комплексов, 4334 танка и других боевых бронированных машин, 799 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3310 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4922 единицы специальной военной автомобильной техники", - сказал официальный представитель Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля – 17 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Игорь Конашенков Херсонская область
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