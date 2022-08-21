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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:23

В Херсонской области брошенные предприятия передадут во внешнее управление

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Предприятия, брошенные украинскими собственниками в Херсонской области, признают бесхозными и передадут во внешнее управление, сообщил в воскресенье журналистам председатель правительства региона Сергей Елисеев.

"Правительством Херсонской области принято решение и определен порядок признания бесхозными таких предприятий, передачи их на баланс в фонд государственного имущества Херсонской области с последующей передачей во внешнее управление тем желающим, кто захочет управлять этими активами и кого мы посчитаем достойными для того, чтобы управлять этими предприятиями", - сказал Елисеев.

Он добавил, что за собственниками останется право при желании вернуть свои активы. "У собственников несомненно есть возможность сохранить свое право на предприятие. Здесь есть неотъемлемое обязательное условие - они должны в обязательном порядке перерегистрироваться в налоговой, получить регистрацию, открыть банковские счета. Они должны быть для нас понятными, прозрачными. И пусть работают, никто не препятствует", - добавил председатель правительства области.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации.

Херсонская область
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