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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Французские "зеленые" раскритиковали Макрона за катание на гидроцикле

Французские "зеленые" раскритиковали Макрона за катание на гидроцикле
Фото: Chesnot/Getty Images

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU -Во французской партии "Европа Экология - Зеленые" подвергли критике поведение президента страны Эммануэля Макрона во время отпуска, когда он катался на гидроцикле в разгар жары.

"Это подтверждает сохраняющееся впечатление в том, что он не понимает, что такое глобальное потепление. Не понимать этого - преступление", - сказала депутат от партии Сандрин Руссо, комментируя эту ситуацию.

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Французские СМИ указывают, что для катания на гидроцикле мощностью 160 лошадиных сил в течение часа нужно в среднем около 10 литров топлива - такое же количество требуется, чтобы проехать примерно 200 км на машине.

Ранее в ряде французских таблоидах и соцсетях появились фото Макрона во время его отпуска в форте Брегансон на Лазурном берегу. На них Макрон катается на гидроцикле в море вместе со своей супругой.

Макрон в конце июля отправился вместе с женой в летнюю резиденцию на три недели. В Елисейском дворце тогда отметили, что у Макрона будет "трудолюбивый" отпуск и он будет продолжать следить за рядом важных тем.

Франция Эммануэль Макрон
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