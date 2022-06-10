Япония ослабила COVID-ограничения для туристов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Власти Японии ослабили ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса COVID-19, для иностранных туристов и начали принимать заявки на въезд в страну, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

В агентстве по туризму Японии заявили, что в пятницу страна начала принимать заявки на въезд от туристов из 98 стран, в том числе из России, США, Великобритании, Китая, и Южной Кореи. Как ожидается, первые туристы начнут прибывать в страну в июле.

Пока что посещение страны разрешено только в организованных туристических группах, и власти страны считают, что пройдет некоторое время, прежде чем иностранные гости смогут приехать в Японию для индивидуального туризма.

Согласно правилам, туристы обязаны носить маски большую часть времени. Также они должны будут приобрести страховку для покрытия медицинских расходов в случае заражения COVID-19. Ограничений на число человек в одной туристической группе нет, однако на протяжении всего тура группу обязан сопровождать гид.

Частичное возобновление международного туризма в Японии осуществляется в соответствии с рекомендациями, основанными на эксперименте, который прошел в конце мая. В нем приняли участие около 50 человек, в основном сотрудники турфирм из Австралии, Сингапура, Таиланда и США.

Ранее в этом году Японию обвинили в том, что ее строгий пограничный контроль является ксенофобным, после чего страна начала постепенно ослаблять ограничения. 1 июня власти страны увеличили разрешенное число въездов в Японию до 20 тыс. человек в день, в том числе для граждан Японии, иностранных студентов и деловых путешественников.