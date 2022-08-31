В Кабуле произошел взрыв на фоне празднования годовщины вывода войск США

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Взрыв произошел в северной части столицы Афганистана, в районе Котали Хайрхона, сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Пока нет информации о жертвах и характере этого происшествия", - сообщает агентство.

Отмечается, что взрыв произошел на фоне празднования годовщины по случаю полного вывода войск США и их союзников из Афганистана.

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) не комментировало произошедшее.

Накануне талибы официально объявили среду, 31 августа, праздничным нерабочим днем в связи с годовщиной вывода войск США и их союзников из страны. В среду на бывшей военной базе США Баграм прошли праздничные мероприятия с участием высшего политического и военного руководства талибов.