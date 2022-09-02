В Запорожье сообщили о прекращении обстрелов ЗАЭС

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Глава военно-гражданской администрации подконтрольной РФ части Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что новых обстрелов украинской стороной по территории Запорожской АЭС с четверга не происходило.

"Станцию перестали обстреливать. Слава богу, за это время ни одного прилета", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия-24" в пятницу.

По его словам, обстрелы прекратились из-за оставшейся на Запорожской АЭС группы экспертов МАГАТЭ.

Как сообщалось, миссия МАГАТЭ накануне посетила Запорожскую АЭС, часть делегации во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси покинула подконтрольную РФ территорию области уже к вечеру.

Обстрелы Энергодара продолжаются последние два месяца, они усилились в последние дни.

Ранее в пятницу глава администрации Энергодара Александр Волга сообщил о снижении интенсивности обстрелов города. "Обстрелы ВСУ не прекратились, однако значительно уменьшилась их интенсивность, а также отсутствуют удары по жилому сектору", - приводятся его слова в пятницу в телеграм-канале администрации.

Волга уточнил, что на АЭС остались 13 представителей МАГАТЭ, включая обслуживающий персонал. "Им были предоставлены соответствующие документы по АЭС, а также карта обстрелов со стороны ВСУ", - добавил он.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года. По данным властей области, в последнее время работали только пятый и шестой энергоблоки на 60% и 80% соответственно, в том числе продолжаются поставки на Украину.