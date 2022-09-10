Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Путин поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на престол

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил короля Великобритании Карла III с вступлением на престол, сообщил телеграм-канал Кремля в субботу.

"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю вступления на престол", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на сайте Кремля приводится текст телеграммы.

"Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол, - говорится в телеграмме. - Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго".

Ранее сообщалось, что король Карл III в субботу официально вступил на британский престол.

Карл III стал королем 8 сентября после смерти его матери королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II умерла в минувший четверг в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет, она взошла на престол 70 лет назад.

Британия скорбит по Елизавете II

11
Уличные экраны в память об Елизавете II в центре ЛондонаЛюди несут цветы к Букингемскому дворцу в ЛондонеСвежий выпуск газеты MetroХудожница рисует приспущенный флаг на Букингемском дворцеЦветы в память о королевеЖенщина у шотландского замка Балморал, где провела свои последние минуты Елизавета IIМаленький мальчик возлагает цветыПлакат на автобусной остановке в память о королевеФотографии королевской семьи в Йоркском собореЦветы в память о королеве
Уличные экраны в память об Елизавете II в центре Лондона
Великобритания Карл III Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные сбили под Херсоном пять снарядов HIMARS

Король Карл III официально вступил на британский престол

Король Карл III официально вступил на британский престол

Что случилось этой ночью: суббота, 10 сентября

США надеются на введение ограничений цен на российскую нефть с 5 декабря

Минфин США пригрозил последствиями тем, кто не будет соблюдать "потолок" цен на нефть из РФ

2,5 млн тонн украинского зерна экспортировано в рамках стамбульской продуктовой сделки

2,5 млн тонн украинского зерна экспортировано в рамках стамбульской продуктовой сделки

Российские военные сообщили о ликвидации в Сирии лидера боевиков

Министры финансов ЕС одобрили выделение Украине 5 млрд евро

Что произошло за день: пятница, 9 сентября

Король Британии Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским

Король Британии Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });