Путин поздравил короля Великобритании Карла III со вступлением на престол

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил короля Великобритании Карла III с вступлением на престол, сообщил телеграм-канал Кремля в субботу.

"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Королю Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Карлу III по случаю вступления на престол", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на сайте Кремля приводится текст телеграммы.

"Ваше Величество, примите искренние поздравления по случаю Вашего вступления на престол, - говорится в телеграмме. - Желаю Вашему Величеству успехов, крепкого здоровья и всего самого доброго".

Ранее сообщалось, что король Карл III в субботу официально вступил на британский престол.

Карл III стал королем 8 сентября после смерти его матери королевы Елизаветы II.

Королева Елизавета II умерла в минувший четверг в шотландском замке Балморал. Ей было 96 лет, она взошла на престол 70 лет назад.