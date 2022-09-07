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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:50

Москва запросила у Гросси пояснения по докладу МАГАТЭ о Запорожской АЭС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о необходимости дополнительных разъяснений по докладу МАГАТЭ о ситуации на Запорожской АЭС, они запрошены у гендиректора агентства Рафаэля Гросси.

"Там есть необходимость получить дополнительные разъяснения, потому что в докладе есть ряд вопросов. Не буду сейчас их перечислять, но мы запросили этих пояснений у генерального директора МАГАТЭ", - сказал он "Интерфаксу" в кулуарах проходящего во Владивостоке ВЭФ, комментируя доклад МАГАТЭ по ситуации на ЗАЭС.

Ранее о том, что Россия сожалеет об отсутствии в докладе МАГАТЭ указаний на источник обстрелов ЗАЭС, заявил в ходе заседания Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

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"Сожалеем, что в вашем докладе о выполнении гарантий МАГАТЭ на Украине за период с апреля по сентябрь сего года, который появился буквально пару часов назад, источник обстрелов прямо не указан", - сказал Небензя на заседании СБ ООН во вторник. - С пониманием относимся к вашему положению главы международного регулятора, но в нынешней ситуации крайне важно называть вещи своими именами".

Ранее на заседании Гросси призвал "вывезти военное оборудование и военный транспорт из зданий, имеющих непосредственное отношение к работе АЭС". Также он повторил озвученную ранее в докладе МАГАТЭ идею об учреждении зоны безопасности: по мнению Гросси, эта зона должна быть создана "по периметру территории АЭС".

Он в очередной раз высказал тревогу по поводу обстрелов станции, однако не стал говорить, кто, по его мнению, несет за них ответственность. "Эти обстрелы – игра с огнем. Может произойти нечто катастрофическое", - предупредил Гросси.

Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре днем 1 сентября. Часть делегации, в том числе Гросси, вечером того же дня покинули город. Несколько экспертов МАГАТЭ уехали 5 сентября, два специалиста остались на АЭС.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

ЗАЭС контролируется российской армией с 28 февраля 2022 года.

МАГАТЭ ЗАЭС МИД РФ Сергей Лавров
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