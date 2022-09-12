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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть

Пекинский парк аттракционов Universal Studios сократил штат на четверть
Фото: Kevin Frayer/Getty Images

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Парк аттракционов Universal Studios, открывшийся в Пекине в прошлом сентябре, был вынужден уволить примерно четверть сотрудников из-за длительного простоя, вызванного ковид-ограничениями, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

По их словам, на конец августа штат предприятия насчитывал около 9 тысяч человек, на 25% меньше, чем год назад. До открытия сообщалось, что благодаря появлению парка аттракционов в регионе появится 14 тысяч новых рабочих мест.

Парк аттракционов, при котором также работают два отеля, не работал в общей сложности восемь недель в мае и июне во время вспышки коронавируса в Пекине. С тех пор работа парка возобновилась, но с ограничениями на число посетителей и по укороченному графику, пишет WSJ.

Парк - это совместное предприятие, в котором 70% принадлежит медиакомпании NBCUniversal, а оставшиеся 30% - китайским партнерам.

"Как и многим другим компаниям, нам пришлось принимать непростые решения во время пандемии, - сказал представитель Universal Parks & Resorts, подразделения NBCUniversal. - Ситуация, которую мы наблюдаем после возобновления работы, внушает оптимизм".

В ходе пресс-конференции по итогам публикации отчетности за второй квартал руководство Comcast Corp., материнской структуры NBCUniversal, сообщили, что пекинский парк развлечений получил квартальный убыток, не назвав конкретных цифр. Выручка подразделения парков развлечений в апреле-июне подскочила на 65%, однако "Пекин почти не внес вклада в этот рост", сказал тогда глава Comcast Брайан Робертс.

Хроника 09 января 2020 года – 12 сентября 2022 годаПандемия коронавируса
Universal Studios Пекин Китай NBCUniversal США Comcast
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