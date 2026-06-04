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NBCUniversal вложит более 5 млрд фунтов в строительство парка Universal в Европе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Американская NBCUniversal (принадлежит Comcast Corp.) планирует инвестировать более 5 млрд британских фунтов ($6,71 млрд) в строительство первого европейского парка развлечений Universal, открытие которого ожидается в 2031 году.

Как сообщила компания, парк получит название Universal United Kingdom Resort и будет построен в британском Бедфорде, в 45 минутах езды к северу от Лондона.

Помимо нескольких тематических зон с аттракционами, комплекс будет включать гостиницу на 500 номеров, торгово-развлекательные и ресторанные центры. В NBCUniversal ожидают, что в первый год его работы парк посетят около 8,5 млн гостей.

Правительство Великобритании со своей стороны пообещало инвестировать 1,3 млрд фунтов в развитие инфраструктуры и системы общественного транспорта региона.

Ожидается, что реализация проекта окажет поддержку британской экономике, в том числе за счет создания порядка 20 тысяч рабочих мест на этапе строительства парка и 8 тысяч - после его открытия.

По оценкам NBCUniversal, к 2055 году позитивный эффект от строительства парка для экономики Великобритании достигнет 50 млрд фунтов.

NBC Universal Лондон Великобритания Бедфорд NBCUniversal США
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