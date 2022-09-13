Что случилось этой ночью: вторник, 13 сентября

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана, стрельба в Канаде, первая смерть в США от оспы обезьян

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- На границе Армении и Азербайджана вспыхнули боевые действия. Армения сообщает об артиллерийских обстрелах противника, а по версии Азербайджана, ночью были замечены армянские диверсанты, после чего завязался бой.

- Правительство Армении сообщило, что Пашинян провел телефонный разговор с Путиным. Он также провел беседы Блинкеном и Макроном.

- Совбез Армении из-за ситуации на границе решил обратиться к России, ОДКБ и СБ ООН. Это решение было принято на заседании Совета безопасности Армении во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

- Первый случай смерти от оспы обезьян в США зарегистрирован в Лос-Анджелесе. По данным департамента здравоохранения Лос-Анджелеса, у пациента был сильно ослаблен иммунитет, и он был госпитализирован.

- Два человека погибли и трое ранены во время стрельбы в Канаде. Нападавший сначала открыл стрельбу в городе Миссисога. В результате погиб полицейский, еще один человек получил серьезные ранения.

- Apple выпустила iOS 16. Новая мобильная операционная система доступна для владельцев iPhone 8 и выше.

- Блинкен обвинил Иран в нежелании возобновить действия СВПД. По мнению госсекретаря, возобновление договора в ближайшей перспективе маловероятно из-за позиции Тегерана.