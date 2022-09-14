Росгвардия задержала сотрудничавших с ВСУ и СБУ в Херсонской и Запорожской областях

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили о задержании более 130 подозреваемых в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и военными в Херсонской и Запорожской областях.

По данным Росгвардии, обнаружены и изъяты ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) NLAW иностранного производства, 82-мм миномет, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова, 33 гранатомета и более семидесяти выстрелов к ним, один снаряд РСЗО, 13 ракет к переносным противотанковым ракетным комплексам "Метис" и "Фагот".

Также обнаружено свыше 130 единиц огнестрельного оружия, 55 ручных гранат различных модификаций, пять "коктейлей Молотова", более 16 тыс. боеприпасов различного калибра к стрелковому оружию, 4,5 килограмма наркотических веществ, обезврежено 8,4 килограмма тротила и более 20 мин и артиллерийских снарядов, сообщили в ведомстве.