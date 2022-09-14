В семи районах Чэнду с 15 сентября смягчат локдаун

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - В мегаполисе Чэнду в семи районах, в которых в последнее время не выявляли новых случаев COVID-19, жителям разрешили с 15 сентября вернуться на работу, а также там заработает торговля и транспорт, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление администрации города.

Жители шести других районов останутся на локдауне, в четверг их ожидает массовое тестирование на коронавирус.

По состоянию на вторник в Чэнду зарегистрировали 35 новых случаев заражения.

На 8 сентября на карантине находились 16 из 23 районов Чэнду. Локдаун в городе ввели в самом начале сентября.

Китай остается одной из немногих стран, которая придерживается политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными.