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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:37

Brent подорожала до $91,9 за баррель на новости об отмене локдауна в Чэнду

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут в понедельник на оптимизме трейдеров в отношении перспектив спроса после появления новостей о снятии карантинных ограничений в китайском Чэнду, столице провинции Сычуань.

Чэнду, где проживает 21 млн человек, стал крупнейшим городом КНР после Шанхая, где был введен жесткий локдаун для сдерживания распространения COVID-19. С 19 сентября в Чэнду отменяют основные ковид-ограничения.

"Главной причиной колебания цен на нефть является изменение ожиданий в отношении спроса, - сказал Bloomberg аналитик Mizuho Bank Ltd. в Сингапуре Вишну Варатан. - Смягчение карантинных ограничений в Китае является важным фактором для рынка. Здесь речь идет об отложенном спросе, и это объясняет немедленную реакцию рынка".

К 8:10 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,6%), до $91,9 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,51 (0,6%), до $91,35 за баррель.

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,37 (0,43%), до $85,48 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,01, до $85,11 за баррель.

По итогам прошедшей недели Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 1,9%.

В центре внимания трейдеров на этой неделе - заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Англии. Опасения, связанные с тем, что быстрое ужесточение денежно-кредитной политики мировыми ЦБ приведет к рецессии в мировой экономике и падению спроса на нефть, являются одним из ключевых факторов, толкающих вниз нефтяной рынок в последние месяцы. Цены на нефть, вероятно, завершат третий квартал снижением, что будет отмечено впервые за два года, сообщает Bloomberg.

Brent WTI Китай Чэнду ФРС США Банк Англии
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