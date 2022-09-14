В Жиронде из-за нового лесного пожара эвакуировали 1340 человек

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Во французском департаменте Жиронда, где минувшим летом бушевали три крупнейших лесных пожара, с 12 сентября снова горят леса в коммуне Сомос. Из зоны, которой угрожает огонь, эвакуировали в общей сложности 1340 человек, сообщила префектура.

Огонь уничтожил уже 3700 га лесных насаждений.

Лес тушат около тысячи пожарных из Жиронды и других департаментов, им помогали шесть пожарных самолетов. Семеро пожарных получили легкие травмы.

По факту нового пожара ведется расследование, приоритетной считается версия поджога, сообщила прокуратура Бордо.

В сентябре в регионе сохраняется засушливая и жаркая погода. 12 сентября в Бордо был отмечен рекорд температуры месяца - 37,5 градуса по Цельсию. По данным национальной метеорологической службы Meteo France, такой жары в этих местах не было с 1987 года.