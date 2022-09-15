Талибы назвали нарушением международного права решение США перевести резервы Афганистана в Швейцарию

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Решение США перевести $3,5 млрд резервов Афганистана в Швейцарию и использовать их для целевых выплат для афганского населения является нарушением международного права, говорится в заявлении министерства иностранных дел движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

"Эти резервы никогда не могут быть использованы для каких-либо выплат. Расходование этих резервов на другие цели без явного согласия афганского народа является негативным шагом против экономической стабильности Афганистана, предпринятым Соединенными Штатами", - говорится в заявлении, которое в соцсети опубликовал пресс-секретарь МИД Абдул Кахар Балхи.

"Принято решение о насильственном переводе богатства афганского народа в другую страну. Поэтому мы призываем всех людей и стороны осудить эти незаконные и репрессивные действия и поддержать афганский народ в этом вопросе", - говорится в документе.

Отмечается, что основными причинами гуманитарного кризиса в Афганистане являются "двадцатилетняя война Америки, повсеместная коррупция в администрации, поддерживаемой США, и после смены правительства введение санкций против Афганистана и его банковского сектора, что помешало инвесторам воспользоваться вновь открывшимися экономическими возможностями".

Талибы ("Талибан" - запрещённая в РФ террористическая организация) заявили, что "если резервы будут расходоваться без учета законных требований афганцев, они будут вынуждены запретить деятельность всех лиц, учреждений и компаний, которые способствуют этому незаконному предприятию и стремятся использовать резервы Национального банка Афганистана не по назначению".

"Мы вновь призываем США разморозить резервы и снять ограничения на финансы афганского народа, чтобы он мог получить доступ к банковским системам и стабилизировать свою экономику", - подчеркивается в документе.