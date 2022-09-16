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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

США готовы оказать помощь Армении и Азербайджану в мирном урегулировании конфликта

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о готовности США помочь в урегулировании конфликта между Ереваном и Баку.

"Госсекретарь подтвердил нашу приверженность оказанию помощи Армении и Азербайджану в мирном урегулировании противоречий", - говорится в сообщении, распространенном госдепом.

Он отметил, что "дипломатия - это единственный путь вперед".

Блинкен добавил, что будет продолжать заниматься этим лично.

В Ереване сообщили о боях в ночь на 13 сентября с армией Азербайджана на ряде направлений армяно-азербайджанской границы и о попытках азербайджанской стороны продвинуться вглубь территории Армении.

В Баку заявили "о широкомасштабных провокациях вооруженных сил Армении в районах азербайджано-армянской границы", а также о принятых мерах по предотвращению военных угроз территории и суверенитету Азербайджана.

Министерство обороны Азербайджана в четверг опубликовало список военнослужащих, погибших в боях с армией Армении на границе двух стран 12-14 сентября - в нем 71 человек.

14 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о гибели 105 военнослужащих вооруженных сил Армении в результате начавшихся с 13 сентября боев с вооруженными силами Азербайджана.

Секретарь Совбеза Армении Армен Григорян сообщил, что Армения и Азербайджан достигли договоренности о перемирии с 20:00 14 сентября.

Энтони Блинкен США
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