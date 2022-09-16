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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:50

Пашинян обсудил с Путиным обстановку на границе и обращение Еревана к ОДКБ

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Обстановку на армяно-азербайджанской границе и обращение Еревана к Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсудили в ходе телефонного разговора в пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Армении.

"Стороны обсудили сложившуюся на армяно-азербайджанской границе ситуацию. Премьер Армении и президент России обсудили вопросы, связанные с реализацией решений, принятых относительно обращения Армении к ОДКБ", - говорится в сообщении.

Пашинян в ходе разговора заявил, что, несмотря на относительное спокойствие на границе, "ситуация продолжает оставаться очень напряженной".

Вечером в минувший четверг оперативная группа Объединенного штаба ОДКБ прибыла в Ереван. Министр обороны Армении Сурен Папикян сообщил, что ее цель - осуществление мониторинговой миссии на границе Армении и Азербайджана в соответствии с принятым Советом коллективной безопасности ОДКБ решением.

Никол Пашинян Владимир Путин Армения Азербайджан
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