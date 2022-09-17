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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 06:36

В Киргизии заявили об обстреле трех сел Ошской области из минометов

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Три села Чон-Алайского района Ошской области Киргизии подверглись обстрелу со стороны Таджикистана, сообщили в субботу в Погранслужбе Госкомитета национальной безопасности Киргизии.

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"Нарушая соглашение о прекращении огня, в 12:37 (по местному времени, 9:37 мск - ИФ) таджикская сторона начала обстрел с использованием минометов и артиллерийских установок позиций киргизских пограничников в селах Тешик-Таш, Карамык и Кароол-Добо в Чон-Алайском районе Ошской области", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, подразделения Пограничной службы ГКНБ Киргизии, дислоцированные в Ошской области, открыли ответный огонь. Однако в целях деэскалации инцидента киргизские военнослужащие первыми в одностороннем порядке прекратили стрельбу.

Кроме того, с 12:30 до 12:35 таджикская сторона обстреливала позиции Внутренних войск МВД Киргизии в Баткенском районе.

В настоящее время перестрелка прекращена. Начато расследование произошедшего инцидента. Ожидаются переговоры пограничных представителей Киргизии и Таджикистана.

Обострение на границе

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 24 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.

В пятницу президенты Киргизии и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмоном провели на полях саммита ШОС в Самарканде переговоры по ситуации на киргизско-таджикской границе.

Лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе сил и средств от линии соприкосновения. Будет создана комиссия по расследованию обстоятельств и причин произошедшего.

Кроме того, достигнута договоренность об ускорении работы Межправительственной комиссии Киргизии и Таджикистана по делимитации и демаркации государственной границы.

В пятницу главы ГКНБ Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о прекращении огня в 16:00 (13:00 по Москве). Несмотря на это, продолжают поступать сообщения о столкновениях.

Глава Баткенской области Киргизии Абдикарим Алимбаев сообщил в субботу, что таджикские военнослужащие покинули киргизские населенные пункты, которые были заняты в пятницу во время вооруженного конфликта на границе двух стран.

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