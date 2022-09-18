В Киргизии заявили об уничтоженных в результате боев 25 домах в приграничном селе

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - По предварительным данным, во время боестолкновений на киргизско-таджикской границе с 14 сентября сожжены 25 домов, сообщил "Интерфаксу" глава Лейлекского района Баткенской области Киргизии Алмазбек Рахманкулов.

"Мы сейчас находимся в селе Жаны-Жер, пока насчитали 25 сожженных домов, но цифра будет расти, мы еще не все населенные пункты Лейлекского района объехали", - сказал Рахманкулов в воскресенье.

По его словам, в районе разграблены и сожжены жилые дома, торговые точки и магазины.

"Обстановка в Лейлекском районе остается напряженной, но стабильной. В 15:00 (12:00 по Москве) мы планируем встретиться с акимом (главой администрации - ИФ) Гафуровского района Согдийской области Таджикистана. Будем вести переговоры по урегулированию ситуации на границе", - добавил Рахманкулов.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Сообщалось, что перестрелки между военнослужащими двух стран произошли в Баткенском районе одноименной области Киргизии.

16 сентября боестолкновения продолжились в Лейлекском и Баткенском районах.

По данным Погранслужбы Киргизии, 17 сентября таджикская сторона обстреляла позиции Внутренних войск МВД Киргизии в Баткенском районе, а также несколько позиций киргизских пограничников в Чон-Алайском районе Ошской области Киргизии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 36 человек, пострадали 134 человека. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тыс. граждан.