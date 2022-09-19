SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в понедельник утром по московскому времени успешно вывела на орбиту очередную партию из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод на орбиту 54 спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении.

Запуск был осуществлен в воскресенье в 20:18 по времени Восточного побережья США (в понедельник в 03:18 по Москве) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Он стал 61-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

За все время SpaceX запустила уже более 3,3 тыс. интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Свыше трех тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Тем временем первая многоразовая ступень ракеты-носителя совершила управляемую вертикальную посадку на плавучую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике, которая находилась примерно в 600 км от космодрома.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Интернет сеть Starlink уже доступна пользователям в 40 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Общая сумма инвестиций в реализацию проекта оценивается в $10 млрд.