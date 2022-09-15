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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:31

Запуск SpaceX с группой интернет-спутников Starlink снова перенесли из-за непогоды

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 54 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, планировавшийся в четверг утром по московскому времени, вновь перенесен, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Это уже второй перенос запуска из-за непогоды.

Теперь его планируется осуществить в четверг в 21:47 по времени Восточного побережья США (в пятницу в 04:47 по московскому времени) с 40-го стартового комплекса космодрома на мысе Канаверал во Флориде.

Он станет 61-м по счету выводом на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink.

За всё время SpaceX запустила уже 3,4 тыс. интернет-спутников Starlink. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более трех тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя, которая используется уже в шестой раз, должна будет совершить вертикальную управляемую посадку на морскую платформу-дрон Just Read the Instructions в Атлантике в примерно 600 км от космодрома.

Starlink является крупнейшим спутниковым оператором в мире. Ее интернет-сеть доступна пользователям в 40 страх мира, в том числе в Северной Америке, Европе, на Дальнем Востоке и в Австралии. По данным Пентагона, услугами этих спутников также активно пользуются американские военные.

SpaceX Starlink
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