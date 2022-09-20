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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Путин отметил, что РФ соблюдает договоренности в вопросе энергетической безопасности Молдавии

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Россия действует в строгом соответствии с двусторонними договорённостями в вопросах энергетической безопасности Молдавии, заявил президент РФ Владимир Путин.

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"В вопросах энергетической безопасности Молдовы мы действуем в строгом соответствии со всеми договорённостями, которые были основаны на предложениях молдавской стороны", - сказал Путин на церемонии вручения вертельных грамот иностранными послами во вторник.

Он выразил уверенность, что развитие сотрудничества между Россией и "исторически близкой" РФ Молдавии "на принципах прагматизма и взаимной выгоды" отвечает коренным интересам народов двух стран.

"Россия выступает и продолжает выступать гарантом приднестровского урегулирования", - добавил Путин.

Владимир Путин Молдавия
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