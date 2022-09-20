"Молдовагаз" полностью заплатил "Газпрому" за август, но не внес аванс за сентябрь

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Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - АО "Молдовагаз" в полном объеме оплатило ПАО "Газпром" августовские поставки газа, потребленного Молдавией (без Приднестровья) - $41,71 млн, сообщил в Telegram председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан.

По его словам, 19 сентября компания перечислила "Газпрому" последний транш в счет оплаты за август - в $9,67 млн, а также $2 млн из аванса за первую половину сентября. При этом суммарная цифра необходимого авансового трансферта за указанный период составляет $35,89 млн.

"Молдовагаз" "находится в постоянном контакте с правительством Молдавии, а также ПАО "Газпром" с целью обеспечения оплаты аванса, а также сохранения бесперебойных поставок природного газа в страну", подчеркнул Чебан.

По условиям пятилетнего контракта, который был вступил в силу в ноябре 2021 года, "Молдовагаз" обязан до 20 числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц. На фоне подорожания газа платежи увеличивались. В августе "Газпром" согласился предоставить "Молдовагаз" незначительную отсрочку по выплате аванса.

В начале августа Национальное агентство по регулированию в энергетике (ANRE) увеличило тариф на газ для потребителей с 18,62 леев до 23 леев за кубометр, включая НДС (курс доллара - 19,3 лея за 1доллар). ANRE исходило из средней закупочной цены в 2022 году $899 за 1 тысячу кубометров. При этом, цена газа от "Газпрома" в августе составляет $1458, а в сентябре - $1883 за 1 тысячу кубических метров. Предполагается, что в октябре цена будет на 30-40% ниже, так как с 1 октября меняется формула, по которой проводится расчет входящего в Молдавию газа.

Накануне "Молдовагаз" попросил регулятора о повышении тарифа для конечных потребителей газа еще на 31,5%. С 1 ноября 2021 года до настоящего времени тарифы для потребителей в Молдавии повысились примерно в шесть раз.