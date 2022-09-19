По данным Минздрава Киргизии 163 человека были ранены во время конфликта на границе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - В ходе конфликта на киргизско-таджикской границе ранения получили 163 человека, сообщает в понедельник Минздрав Киргизии.

"На 09:00 (06:00 по Москве) общее количество пострадавших, поступивших в организации здравоохранения, составляет 163 человека", - сообщили в Минздраве.

По информации медиков, за прошедшую ночь за медицинской помощью обратились 19 пострадавших, из них 12 отправлены на амбулаторное лечение.

В стационарах продолжают получать лечение 144 человека. Большинство пострадавших переведены в организации здравоохранения Бишкека и Оша.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек. В МЧС республики сообщили, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.

В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

19 сентября объявлено в Киргизии днем национального траура.