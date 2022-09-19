В Бишкеке сообщили о гибели 40 киргизских военнослужащих на границе с Таджикистаном

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Сорок военнослужащих Киргизии погибли во время киргизско-таджикского вооруженного конфликта, сообщил в понедельник журналистам секретарь Совета безопасности Киргизии Марат Иманкулов.

"Во время конфликта погибли 40 киргизских военнослужащих, еще 70 ранены", - сказал Иманкулов.

"Все началось 14 сентября, таджикские военнослужащие в провокационных целях зашли на неописанный участок госграницы, после чего началась перестрелка между пограничными нарядами двух стран. После этого таджикская сторона начала без разбора стрелять из минометов", - отметил Иманкулов.

Он заявил, что таджикская сторона вела подготовку к конфликту. "Они заранее начали окапываться, рыть окопы, все признаки приготовления к агрессии были", - отметил Иманкулов.

"16 сентября утром таджикская сторона вновь спровоцировала перестрелку, одновременно в 20 точках начали обстреливать нашу территорию. Мы пришли к выводу, что это заранее спланированная агрессия со стороны Таджикистана. Ответный огонь с нашей стороны был вынужденной мерой", - заявил Иманкулов.

"Такой масштабной эвакуации мирного населения еще не было в истории страны", - добавил он. Ранее сообщалось, что из зоны конфликта эвакуированы более 136 тысяч граждан.

Конфликт на киргизско-таджикской границе с применением оружия начался 14 сентября. Он привел к жертвам и пострадавшим с обеих сторон. Стороны обвинили друг друга в вооруженной агрессии.

По данным Минздрава Киргизии, в результате вооруженных столкновений погибли 59 человек, ранения получили 163 человека. В МЧС республики сообщили, что в Баткенской области, по предварительным данным, уничтожено или сожжено 294 жилых дома и объекта. В настоящее время Киргизия и Таджикистан соблюдают договоренности о прекращении огня и отводе сил.

19 сентября объявлено в Киргизии днем национального траура. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" Уголовного кодекса республики.