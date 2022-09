Американский рынок акций завершил торги в минусе в ожидании решений ФРС

Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги во вторник в минусе, трейдеры заняли осторожную позицию в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС).

Большинство экспертов уверено, что американский ЦБ поднимет базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам заседания, завершающегося 21 сентября. Некоторые, однако, считают возможным повышение ставки Федрезервом сразу на 100 б.п. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, такая вероятность оценивается рынком в 20%, пишет Dow Jones.

Помимо самого решения ФРС трейдеры будут внимательно оценивать прогнозы Центробанка в отношении будущего уровня ставки. В июне все руководители Федрезерва были уверены, что ставка составит как минимум 3% к концу текущего года, а медианный прогноз предполагал ее повышение до 3,4%.

Сентябрьские прогнозы, по мнению многих аналитиков, покажут, что ставка будет поднята выше 4% в этом году, отмечает The Wall Street Journal.

"Трейдеры занимают осторожную позицию. Опасения, связанные с возможностью "жесткой посадки" экономики в результате подъема ставок, создают нервозность на рынке, - говорит аналитик FXTM Люкман Отунуга. - Отсутствие аппетита к риску на фоне растущего беспокойства трейдеров открывает дверь для дальнейших потерь на фондовом рынке".

Индикаторы всех 11 отраслевых групп индекса S&P 500 снизились во вторник, в лидерах падения оказали акции телекоммуникационных операторов, а также компаний, ориентированных на потребительский сектор. Так, стоимость бумаг AT&T Inc. упала на 1,2%, Verizon Communications Inc. - на 1,6%, Johnson & Johnson - на 0,8%, Walmart Inc. - на 0,6%, Procter & Gamble Co. - на 0,4%.

Акции Ford Motor Co. подешевели на 12% по итогам торгов. Днем ранее автопроизводитель заявил, что высокая инфляция и отсутствие запчастей приводят к снижению поставок. К концу третьего квартала на складах компании будет оставаться от 40 тыс. до 45 тыс. автомобилей "из-за отсутствия ряда деталей в связи с недостаточностью поставок", заявили в Ford.

Автопроизводитель также отметил, что платежи поставщикам в этом квартале будут примерно на $1 млрд выше, чем ожидалось, из-за инфляции.

Акции Morgan Stanley подешевели на 1,7%. Банк заплатит штраф в размере $35 млн для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США, связанных с нарушениями в сфере защиты пользовательских данных.

Стоимость бумаг Apple Inc. поднялась по итогам торгов на 1,6%. Компания объявила о намерении повысить цены на приложения в App Store и на встроенные покупки в этих приложениях в Европе и Азии в следующем месяце.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник снизился на 313,45 пункта (1,01%) и составил 30706,23 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 43,96 пункта (1,13%) - до 3855,93 пункта.

Nasdaq Composite потерял 109,97 пункта (0,95%) и составил 11425,05 пункта.