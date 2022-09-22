Отголоски землетрясения магнитудой 5,5 в Иране ощутили в Азербайджане

Москва. 22 сентября. INTERFAX.RU - В Азербайджане ощутили отголоски землетрясения магнитудой 5,5, произошедшего в Иране в среду вечером, сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Там отметили, что подземные толчки силой до 3-4 баллов ощутили жители Нахичеванской автономной республики.

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение в 21:57 по бакинскому времени (20:57 по Москве) к юго-западу от нахичеванской сейсмологической станции на территории Ирана зарегистрировано землетрясение", - говорится в сообщении.

Очаг землетрясения залегал на глубине 3 км.